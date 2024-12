Adam Sandler überrascht Fans mit "Happy Gilmore 2"-Trailer

Adam Sandler (58) hat pünktlich zu den Feiertagen einen ersten Trailer zu seinem kommenden Netflix-Film "Happy Gilmore 2" veröffentlicht und damit die Fans weltweit in Vorfreude versetzt. Der Trailer, der am Weihnachtsmorgen während der NFL-Übertragung auf Netflix Premiere feierte, zeigt Adam in seiner ikonischen Rolle als Happy Gilmore, der nach fast 30 Jahren sein Golf-Comeback auf der Senior-Tour gibt. Mit dabei sind auch alte Bekannte aus dem Originalfilm von 1996, darunter Christopher McDonald als Rivale Shooter McGavin und Julie Bowen (54) als Happys große Liebe Virginia Venit. Zu den Neuzugängen des Casts zählen der NFL-Star Travis Kelce (35), Musiker Bad Bunny (30) und Adam Sandlers Tochter Sunny Sandler.

Die Handlung des Films dreht sich erneut um den witzigen Ex-Eishockeyspieler, der sich nun bei einem Golfturnier für Senioren beweisen muss. Doch auch sein ewiger Widersacher Shooter McGavin sorgt wieder für Spannungen auf dem Grün. Besondere Aufmerksamkeit erregt Travis Kelce, der in der ersten Szene des Trailers als Club-Mitarbeiter auftritt und Happy begrüßt: "Es ist schön, Sie wiederzusehen, Mr. Gilmore." Neben bekannten Gesichtern wie Regisseur Dennis Dugan und Schauspieler Allen Covert verspricht der Film zahlreiche Promi-Cameos, darunter Rapper Eminem (52) und Benny Safdie, der bereits bei Sandlers Drama "Uncut Gems" Regie führte. Die Veröffentlichung ist für 2025 auf Netflix geplant, ein genaues Datum ist jedoch noch nicht bekannt.

"Happy Gilmore" war eine der ersten großen Komödien, die Adam Sandler nach seiner Zeit bei "Saturday Night Live" schrieb und spielte. Der Film von 1996 hat bis heute Kultstatus und eine loyale Fangemeinde. Interessanterweise arbeitete der Schauspieler für das Sequel erneut mit seinem langjährigen Drehbuchpartner Tim Herlihy zusammen, mit dem er schon Klassiker wie "Billy Madison" erschuf. Auch privat scheint der Hollywood-Star das Projekt zu genießen: Auf Instagram wünschte er den Fans nicht nur frohe Feiertage, sondern scherzte liebevoll über die Rückkehr seiner kultigen Figur. Fans dürfen also gespannt sein, wie Adam mit einem Mix aus Humor und Nostalgie erneut den grünen Rasen unsicher macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce im November 2023 in Frankfurt

Anzeige Anzeige

MOVIESTORE COLLECTION LTD / action press Carl Weathers und Adam Sandler in "Happy Gilmore", 1996

Anzeige Anzeige