Nur vier Finger? Die Fans lachen über diesen GNTM-Foto-Fail!

Sie reißen Witze! In wenigen Tagen beginnt die neue Staffel von Germany's Next Topmodel. Und in diesem Jahr sucht Heidi Klum (50) erstmals neben einem weiblichen Model ebenfalls einen männlichen Gewinner. Einen ersten Blick auf die Kandidaten können die Fans schon erhaschen. Doch bevor die Show richtig losgeht, haben die Fans jetzt bereits ein lustiges Gesprächsthema: Das Titelbild von GNTM wird im Netz zur Lachnummer!

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram lassen die Leser kein gutes Haar an dem Schnappschuss der männlichen Teilnehmer und eine Sache sticht besonders ins Auge: "Wieso hat Heidi an einer Hand nur vier Finger?", fragt ein Nutzer verdutzt. Ein weiterer findet eine Antwort auf die Frage und merkt an: "Verdammt schlecht gephotoshoppt!" Und zahlreiche weitere User bringen ihre Abneigung zum Ausdruck: "Wie künstlich! Echt nicht schön das Bild!"

Auch die Tatsache, dass Heidi in der Mitte der männlichen Teilnehmer liegt, die eine Art Haufen bilden, finden die Promiflash-Leser fragwürdig. So kommentiert einer: "Man stelle sich einen 50-jährigen Mann auf halb nackten, sehr jungen Frauen liegend vor. Dann weiß man, wie grenzüberschreitend dieses Bild ist." Und auch ein weiterer Nutzer stimmt zu: "Ich finde das Bild echt creepy."

Sven Doornkaat Heidi Klum mit den GNTM-Finalistinnen 2023

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum bei GNTM 2023

