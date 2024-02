So schlagen sich Twenty4tim und Mike in der Dschungelprüfung

Twenty4tim (23) und Mike Heiter (31) wollen es mal wieder wissen! Aktuell kämpfen der Influencer und der ehemalige Love Island-Teilnehmer im Dschungelcamp um den Titel des Dschungelkönigs. Dabei müssen sie nicht nur mit Hunger, sehr wenig Schlaf und den anderen Campern klarkommen, sondern sich auch der einen oder anderen Dschungelprüfung stellen. Doch wie schlagen sich Tim und Mike in der heutigen Prüfung?

In der Challenge "Mauerfail" sollen sich Tim und Mike in drei Meter Höhe entlang eines Mauervorsprungs zu farbigen Bereichen bewegen, um hier Sternhälften einzusammeln. Diese müssen sie dann durch eine Luke dem jeweils anderen weiterreichen. Direkt am Anfang holt sich das Duo ein Sternteil und sichert sich so den ersten Stern. Doch bereits beim nächsten Versuch können die beiden ihr Gleichgewicht nicht halten und fallen ins Wasser. Am Ende kehren die Stars mit drei von fünf möglichen Sternen zu ihren Mitcampern zurück.

Während Tim und Mike die Aufgabe souverän meistern, fällt die Prüfungsidee bei den Zuschauern durch. "Also die Prüfung ist jetzt nicht die kreativste", schreibt ein Fan via Instagram. "Langweilige Dschungelprüfung", findet ein anderer User auf X.

Anzeige

RTL Twenty4tim und Mike Heiter in der Dschungelprüfung

Anzeige

RTL Mike Heiter und Twenty4Tim im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Leyla Lahouar, Twenty4tim, Mike Heiter im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de