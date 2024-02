Dschungelcamp-Endspurt: Jetzt geraten die Promis aneinander!

Langsam kochen die Gemüter über. Es sind nur noch wenige Tage, bis Deutschland einen neuen Dschungelkönig hat. Zuletzt musste GZSZ-Star Felix von Jascheroff (41) das Dschungelcamp verlassen. Bleiben noch Fabio Knez, Mike Heiter (31), Leyla Lahouar (27), Twenty4tim (23), Kim Virginia Hartung (28) und Lucy Diakovska (47). Bisher scheint es bis auf ein wenig Drama recht harmonisch am Lagerfeuer zuzugehen. Doch das ändert sich jetzt, denn zwischen einigen Campern kracht es.

Bei Instagram gibt es einen Vorgeschmack auf die heutige Folge. Auslöser für den Beef ist Unordnung im Camp – die Protagonisten: Fabio, Leyla und Tim. Weil der Influencer Klamotten von sich und Kim am Feuer zum Trocknen aufhängt, sind die anderen beiden genervt. "Ich habe ihm auch schon gesagt, aber er räumt es nicht weg", meint Fabio. Als der 23-Jährige sich erklären will, hakt Layla ein: "Ich frage ja nur, um es zu verstehen..." Tim geht direkt in die Offensive: "Ja, dann musst du mich kurz ausreden lassen." Das lässt Leyla nicht auf sich sitzen: "Aber du hast mich ja auch nicht ausreden lassen!"

Mit Tim und Fabio geraten zwei Charaktere aneinander, die bisher eigentlich hauptsächlich mit ihrer Positivität auf sich aufmerksam machten. Vor allem Fabio galt als echter Anwärter auf den Sieg, denn mit seiner offenen Art und seinen Geschichten begeisterte er die Fans. Aber auch Tim hielt sich bisher eher aus den Streitereien heraus und zeigte an jedem Camper ehrliches Interesse.

Anzeige

RTL Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Fabio Knez, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de