Spektakulär: Dieses Powerpaar gewinnt "Stars in der Manege"

Dieses Paar kann einfach alles! Heute Abend flimmerte wieder "Stars in der Manege" über die Bildschirme – in der Show stellen Stars ihr Zirkustalent unter Beweis. Heute traten die acht Prominente erstmals als Zweierteams auf, wobei jeder eine eigene Nummer aufführte. Am Ende wurde vom Publikum vor Ort im Zirkus Krone abgestimmt: Massimo Sinató (43) und Rebecca Mir (32) lieferten die spektakulärste Show!

Die Eheleute wagten sich heute besonders aus ihren Komfortzonen und gingen bei ihren Auftritten ans Limit! Rebecca führte nämlich eine ebenso heiße wie gefährliche Feuershow auf – inklusive Feuer schlucken und Feuerseilen. Bei Massimo ging es hingegen hoch hinaus: In zwölf Meter Höhe turnte er auf einem schaukelnden Mast herum. Das Publikum war begeistert – das Model und der Profitänzer konnten sich gegen das Mutter-Sohn-Duo Natascha (59) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (33) mit ihren Tiernummern, Akrobatin Daniela Katzenberger (37) und Clown Lucas Cordalis (56) sowie gegen BMXer Sven Hannawald (49) und seine Frau Melissa mit einem Voltigierauftritt durchsetzen.

Auf Instagram schwärmen die Fans von Rebeccas heißer Nummer. "Was für ein Wahnsinnsauftritt!", "Ich finde es wahnsinnig mutig, dass du das gemacht hast" und "Das schaut so geil aus... Du hast es einfach drauf!", lauten nur einige der Kommentare.

SAT.1 / Nadine Rupp Rebecca Mir bei "Stars in der Manege"

SAT.1 / Nadine Rupp Massimo Sinató bei "Stars in der Manege"

Getty Images Rebecca Mir mit Massimo Sinató , Januar 2018

