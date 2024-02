Treten Prinz Andrew und Sarah Ferguson erneut vor den Altar?

Feiern sie etwa ein Ehe-Comeback? Sarah Ferguson (64) und Prinz Andrew (63) hatten sich 1996 nach zehn Jahren Ehe scheiden lassen. Die Eltern von Prinzessin Eugenie (33) und Prinzessin Beatrice (35) blieben sich trotz der Trennung aber immer nah – die Autorin ließ sich auch von den zahlreichen Missbrauchs- und Belästigungsvorwürfen gegen ihren Ex-Mann nicht beirren und hielt immer zu ihm. Doch angeblich stehen sich Sarah und Andrew näher als gedacht: Läuten etwa bald wieder die Hochzeitsglocken?

Laut In­si­der­-In­for­ma­ti­onen, die Daily Mail vorliegen, soll das Ex-Ehepaar tatsächlich noch mal vor den Traualtar treten. Die Trauung soll in der königlichen Kapelle All Saints stattfinden, in der auch die älteste Tochter der beiden, Prinzessin Beatrice, 2020 geheiratet hatte. Laut der geheimen Quelle soll auch König Charles III. (75) nichts gegen eine erneute Hochzeit einzuwenden haben – der Monarch habe Andrew und Fergie zu verstehen gegeben, dass sie seinen Segen hätten, so der Informant.

Doch die 64-Jährige steht nicht nur Andrew immer noch sehr nah. Beim alljährlichen Weihnachtsspaziergang der Royals sorgte Sarah vor einigen Wochen für eine große Überraschung: Zum ersten Mal seit etwa 30 Jahren durfte der Rotschopf an der weihnachtlichen Tradition teilnehmen. Das soll vor allem an dem ausgesprochen guten Verhältnis zum Monarchen liegen. "Sarah stand dem König schon immer nahe und ist ihm zugetan", erklärte ein Insider gegenüber Page Six.

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson im Juli 1989

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson mit ihrer Tochter Beatrice, 2011

Getty Images Sarah Ferguson im Dezember 2023

