Darum war Sarah Ferguson beim royalen Weihnachtsspaziergang!

Sie ist zurückgekehrt! Der alljährliche Weihnachtsspaziergang der Royals sorgte in diesem Jahr für eine große Überraschung: Zum ersten Mal seit etwa 30 Jahren durfte Sarah Ferguson (64) an der weihnachtlichen Tradition teilnehmen. Nach einigen Skandalen soll Prinz Philip (✝99) Gerüchten zufolge nicht gewollt haben, dass die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) bei öffentlichen royalen Veranstaltungen anwesend ist. Unter dem Regiment von König Charles III. (75) sieht das offenbar ganz anders aus. Doch warum möchte Charles Sarah wieder dabeihaben?

Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtet, liegt das an dem guten Verhältnis, das der Monarch zu seiner Ex-Schwägerin pflegt: "Sarah stand dem König schon immer nahe und ist ihm zugetan und sie ist der Königin immer nähergekommen." Zudem habe Sarah sich zuletzt immer von ihrer besten Seite gezeigt und nur das Beste für die Krone gewollt. Deshalb soll Charles ihr gegenüber sehr positiv eingestellt sein. "Sie war loyal gegenüber der Familie und hat in den letzten Jahren wirklich nichts falsch gemacht. Sie hat nie ein falsches Wort gesagt und ist immer extrem loyal gegenüber der Institution", erklärt die Quelle weiter.

Für das große Event hatte sich die Mutter von Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (33) ordentlich herausgeputzt: In einem dunkelgrünen Mantel, passenden Schuhen und einem farblich passenden Haarreif strahlte sie bis über beide Ohren und schien den Spaziergang sichtlich zu genießen.

Sarah Ferguson und Prinz Andrew

Sarah Ferguson im Dezember 2023

Sarah Ferguson mit ihren Töchtern Beatrice (l.) und Eugenie (r.)

