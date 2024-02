"Ungünstig": Pia Tillmann macht Schwangerschaft zu schaffen

Sie fiebert der Geburt immer mehr entgegen. Pia Tillmann (38) und Zico Banach (32) erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind: Die einstige Köln 50667-Darstellerin und der ehemalige Bachelorette-Kandidat dürfen sich über einen kleinen Jungen freuen. Auf Social Media bringt das Paar seine Fans immer wieder mit Updates zur Schwangerschaft auf den neuesten Stand. Doch momentan wird Pias Vorfreude auf das Baby getrübt.

In einer aktuellen Instagram-Story gewährt die 38-Jährige einen privaten Einblick in ihre Schwangerschaft – und klagt dabei über diverse Beschwerden. "Ich habe, seitdem ich wach bin, Sodbrennen im Hals", erklärt sie und wundert sich: "Das muss doch irgendwann auch mal schädlich für die Gesundheit sein, ständig diese Säure [...] zu haben."

Damit aber noch nicht genug – Pia habe zudem immer wieder mit krampfartigen Schmerzen zu kämpfen: "Ich denke, das sind Senkwehen seit heute Vormittag, was nicht so geil ist." Die ganzen Strapazen schlagen offenbar auch auf die Psyche der Schwangeren. "Mein Kopf ist nicht so ganz auf der Höhe. Irgendwie merke ich das und das macht mir auch ziemlich zu schaffen", stellt sie fest.

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann im Januar 2024

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach im Januar 2024

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Influencerin

