Deshalb waren Coupleontour-Nessi und Ina bei Paartherapie!

Sie halten zusammen! Nessi und Ina, bekannt als Coupleontour, haben während ihrer Beziehung schon einige Höhen und Tiefen miterlebt. Unter anderem hatten die beiden 2022 ihr erstes Töchterchen Olivia begrüßt – im selben Jahr hatte sich jedoch das Leben der kleinen Familie durch ein Schicksalsschlag radikal verändert. Gemeinsam meisterte das Paar all die Schwierigkeiten und auch zwischenmenschliche Probleme – gegenüber Promiflash verrät Nessi, wie eine Paartherapie den beiden half!

Auf dem Schwarzkopf-Event "For Every You" spricht der TikTok-Star mit Promiflash über seine große Liebe. Am Anfang der Beziehung sei es schwierig gewesen. "Weil man einfach Kommunikationsprobleme hatte", gesteht Nessi. Daraufhin suchten sie sich professionelle Hilfe. Laut der Brünette sei es nichts, wofür man sich schämen müsse. "Ich finde, eine Paartherapie kann etwas sehr Hilfreiches sein", berichtet Nessi positiv.

All das hat die Beziehung der zwei Turteltauben offenbar noch mehr gestärkt – mittlerweile denken die beiden sogar über weiteren Nachwuchs nach. "Ina wollte damals nicht schwanger werden, aber mittlerweile kann sie sich das vorstellen und wir gehen jetzt auch bald zum Arzt, um zu gucken, ob das überhaupt funktionieren kann nach dem Schlaganfall", erklärt Vanessa im Promiflash-Interview.

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi und Ina mit Baby im November 2022

TikTok / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour, TikTok-Stars

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina und ihre Tochter Olivia im Januar 2023

