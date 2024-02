Dschungel-Preview: Mike Heiter und Leyla auf Kuschelkurs!

Fans aufgepasst – es wird romantisch! Im diesjährigen Dschungelcamp sprühen zwischen Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) ordentlich die Funken: Immer wieder sind der einstige Promi Big Brother-Kandidat und die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin miteinander am Flirten – besonders nach dem Auszug von seinem Ex-Flirt Kim Virginia Hartung (28) gibt der TV-Casanova Vollgas. Kurz vor dem Finale nimmt die Romanze zwischen Mike und Leylar nun noch mal richtig Fahrt auf!

Auf Instagram gibt es inzwischen die zweite Preview für die heutige Folge im australischen Busch – und die ist wirklich vielversprechend! Zu sehen ist, wie Mike und Leyla ganz eng aneinander liegen und dabei in Löffelchen-Position miteinander kuscheln. Die romantische Stimmung wird allerdings von Mitcamperin Lucy Diakovska (47) gestört...

Es gibt da nämlich noch eine bestimmte Aufgabe, die vor dem Schlafengehen dringend erledigt werden muss. "Mike, let's go – unten ist Holz, das wir holen müssen", macht sie dem 31-Jährigen pflichtbewusst klar. Nach kurzem Hin und Her verlässt Mike widerwillig das Liebesnest und macht sich an die Arbeit. "Boah, wie unnötig, Alter", beschwert er sich.

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp

