Geheimnis ist raus: Justine Dippl verrät das Babygeschlecht!

Was wird es? Justine Dippl und Arben Zekic erwarten aktuell ihr zweites Kind. Diese frohe Kunde verkündeten die Realitystars beim Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars. Die erneute Schwangerschaft war auch für die werdende Mama einziemlicher Schock gewesen – erst als ihre Kartenlegerin ihr zu einem Test geraten hatte, kam sie dem wachsenden Baby in ihrem Bauch auf die Spur. Nun verrät Justine das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes!

In ihrer Story auf Instagram gibt die Reality-TV-Bekanntheit Einblicke in ihre Babyparty. Gemeinsam mit zwei riesigen Maskottchen wird das große Geheimnis gelüftet: Der blaue Rauch spricht dabei ganz eindeutig für einen Jungen! "Jetzt ist unsere Familie komplett, es war einfach ein unfassbarer Moment", lässt Justine den Moment Revue passieren.

"Wir waren bei Arbens Fußballspiel, Kerstin rief mich an und sagte: 'Ich habe gerade die Karten gelegt, bist du schwanger?'", erinnerte sich die werdende Zweifachmutter im Interview mit Bild an den Moment, in dem sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Denn daraufhin machte Justine tatsächlich einen Test. "Ich war völlig perplex, bin noch mal zur Apotheke und noch mal und noch mal. Ich habe insgesamt sieben Tests gemacht und die waren alle positiv", berichtete das TV-Gesicht weiter.

Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / justine_dippl Arben Zekic und Justine Dippl, 2023

Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de