Gelöschte Bilder: So steht Kyle Richards zu Morgan Wade!

Sie spricht Klartext! Kyle Richards trennte sich im vergangenen Jahr nach rund 27 Jahren von ihrem Ehemann Mauricio Umansky. Nachdem sie immer wieder mit der Sängerin Morgan Wade (29) gesehen worden war, wurde gemunkelt, dass die Musikerin und die Schauspielerin eine Affäre haben. Sie beteuerten jedoch, nur enge Freunde zu sein. Zuletzt löschte die "Wilder Days"-Interpretin alle gemeinsamen Fotos – was zu Spekulationen über ein Freundschafts-Aus der beiden führte. Nun räumt Kyle mit den Gerüchten auf!

"Es ist alles gut zwischen uns", erklärt der "The Real Housewives of Beverly Hills"-Star laut OK!. Dass Morgan die gemeinsamen Fotos gelöscht hat, habe einen ganz simplen Grund. "[Sie hat neue Musik], die bald erscheint. Das ist ganz normal für Künstler. Das hat nichts zu bedeuten", stellt Kyle klar.

Und auch in der neuen Folge von "The Real Housewives of Beverly Hills" kommt die Halloween-Darstellerin gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus, als sie von ihrer Vertrauten spricht: "Morgan und ich sind sehr eng befreundet, wir sprechen jeden Tag. Morgan ist zu 100 Prozent sie selbst. Keine Ausreden, keine Entschuldigungen. Das hat für mich etwas sehr Befreiendes."

Kyle Richards, Schauspielerin

Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

Kyle Richards, Schauspielerin

