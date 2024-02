Heutige Dschungelprüfung: "Creek der Sterne" kehrt zurück!

Fans aufgepasst! Seit rund zwei Wochen läuft das Dschungelcamp. Langsam, aber sicher neigt sich die Zeit im australischen Busch dem Ende zu. Inzwischen sind nur noch fünf Stars und Sternchen übrig: Lucy Diakovska (47), Fabio Knez, Twenty4tim (23), Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27). Heute Abend treten die verbliebenden gemeinsam im Halbfinale an. Nun ist es offiziell: Dieser Dschungelprüfung müssen sich die Camper stellen!

Auf Instagram gibt es nun einen kleinen Vorgeschmack auf die heutige Dschungelprüfung – und die hat es wirklich in sich! "Endlich ist es so weit für den 'Creek der Sterne'", heißt es in der Preview. Bei der Challenges müssen die Kandidaten echten Teamgeist beweisen: In einem glitschigen Abhang mit literweise Wasser und Bällen müssen sie nämlich gemeinsam alle Sterne einsammeln. "Was ist das denn für ein Teil. Das muss doch total wehtun", äußert Tim seine Bedenken noch vor dem Antritt.

Erst vor wenigen Stunden verriet Moderatorin Sonja Zietlow (55) in einer Fragerunde im Netz, wer ihrer Meinung nach das meiste Zeug zum Dschungelkönig habe. "Dschungelkönigin wäre für mich natürlich die Lucy, weil sie einfach alles macht und alles kann", erklärte die 55-Jährige ganz sicher. Wie sich die Sängerin und die anderen Camper heute Abend schlagen werden, bleibt gespannt abzuwarten.

RTL Die Dschungelcamper 2024 an Tag 13

RTL Mike Heiter und Twenty4tim im Dschungelcamp

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamperin 2024

