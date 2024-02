Joe Exotic will mit Kim Kardashians Hilfe aus dem Knast raus

Er will endlich aus dem Gefängnis raus! Schon seit dem Jahr 2019 sitzt Joe Exotic (60), auch bekannt als Tiger King wegen eines versuchten Auftragsmordes und Tierquälerei hinter Gittern. Mehrfach hat der Netflix-Star bereits versucht, frühzeitig aus seiner voraussichtlich mehr als 20 Jahre andauernden Haft entlassen zu werden – bisher jedoch vergeblich. Nun sucht sich Joe bei niemand Geringerem als Kim Kardashian (43) Hilfe!

Um auf sich aufmerksam zu machen, kommentierte der ehemalige Zoowärter einen Instagram-Beitrag von Kims Schwester, Kourtney Kardashian (44) mit folgenden Worten: "Awwww süß, bitte lass deine Schwester [Kim] mir helfen, aus diesem Höllenloch herauszukommen". Es ist kein Wunder, dass der 60-Jährige Kim um Hilfe bittet. Schließlich setzt sich die angehende Anwältin schon seit längerer Zeit dafür ein, Insassen aus dem Gefängnis zu befreien. Ob sich Kim jedoch Joes Fall annehmen wird, bleibt abzuwarten. Obwohl sein Kommentar mehr als 7.200 Likes bekam, soll sich laut Page Six bisher keiner der beiden Schwestern bei dem Tiger King gemeldet haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Joe die The Kardashians-Protagonistin um Hilfe bittet. Bereits im Februar 2023 schrieb er einen Brief an Kim. In dem Schreiben teilte er ihr unter anderem mit, dass sich sein aggressiver Prostatakrebs immer weiter ausbreiten würde.

Getty Images Kourtney Kardashian und Kim Kardashian, 2019

Instagram / joe_exotic Joe Exotic mit einem Tigerbaby

Getty Images Kim Kardashian

