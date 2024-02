Neue Fotos: Suki Waterhouse zeigt ihren wachsenden Babybauch

Sie könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein! Im vergangenen November hatte Suki Waterhouse (32) ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Schauspieler Robert Pattinson (37), erwartet die Sängerin ihr erstes Kind. Seit der Verkündung der süßen Nachrichten präsentiert das Model ihren Babybauch gerne in der Öffentlichkeit. Auf aktuellen Aufnahmen gewährt Suki erneut einen Blick auf ihre wachsende Babykugel!

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist die "Daisy Jones & the Six"-Darstellerin in Los Angeles unterwegs. Suki trägt ein weißes knappes T-Shirt, dass ihren nackten Babybauch perfekt in Szene setzt. Dazu kombiniert die 31-Jährige einen grauen Mantel, einen schwarzen Rock sowie Loafer von der Marke Prada. Am Ringfinger trägt sie zudem wieder ein mal einen verdächtigen Klunker.

Bereits in den letzten Wochen wurde Suki immer wieder mit dem Ring gesichtet. Das löste viele Spekulationen aus, ob sie und Robert miteinander verlobt sein könnten. Bisher äußerten sich die werdenden Eltern noch nicht zu den Gerüchten.

Getty Images Suki Waterhouse, Schauspielerin

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse im Dezember 2023

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

