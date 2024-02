Neumama Halle Bailey zeigt ihre schlanke Figur nach Geburt

Halle Bailey (23) zeigt, wie gut sie schon wieder in Shape ist! Im vergangenen Jahr war lange spekuliert worden, ob die Schauspielerin ein Baby erwartet. Weder sie noch ihr Partner DDG (26) äußerten sich zu den vermeintlichen News. Doch Anfang Januar ließ die Arielle, die Meerjungfrau-Darstellerin die Bombe platzen: Halle ist tatsächlich Mama geworden. Nun präsentiert sie ihren Körper erstmals nach der Geburt in einem sexy Outfit.

Aktuelle Fotos, die US Magazine vorliegen, zeigen die 23-Jährige am Dienstagabend beim Billboard's New Nominees Dinner im The Sun Rose in Hollywood. Halle trug ein Korsett-Top und einen taillierten Minirock. Dazu kombinierte sie einen seidigen Mantel und rote Heels. Die frisch gebackene Mama schien sich sichtlich wohlzufühlen, denn sie strahlte bis über beide Ohren.

Nachdem Halle ihre Schwangerschaft geheim gehalten hatte, hagelte es von einigen Fans Kritik auf X. Sie warfen der Schauspielerin vor, gelogen zu haben. "Ich habe nie gelogen oder auch nur irgendetwas darüber gesagt, ich habe höchstens mal einen Witz gemacht", konterte sie daraufhin. Halle habe lediglich ihren Frieden schützen wollen.

Anzeige

Getty Images Halle Bailey

Anzeige

Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de