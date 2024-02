NFL-Aus oder nicht? Jason Kelce will Teil der Eagles bleiben

Jason Kelce (36) bleibt seiner Mannschaft treu. Bereits seit 2011 steht der Sportler in der NFL für die Philadelphia Eagles auf dem Platz. Mit Mitte 30 gehört er aber schon zum alten Eisen. Als die Adler in den Play-offs eine bittere Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers einstecken mussten und ausschieden, soll er voreilig seinen Rücktritt verkündet haben. Doch auch wenn Jason noch nicht weiß, wo es hingeht – seinen Eagles möchte er erhalten bleiben.

Im Interview mit dem Philadelphia Inquirer betont Jason, dass er seine Karriere noch nicht endgültig beendet habe: "Ich weiß nicht, was mit mir passieren wird." Dafür weiß er eines ganz genau: In irgendeiner Form möchte er die Eagles weiter unterstützen. "Ich weiß, dass ich immer noch in die Organisation involviert und immer noch ein Teil davon sein möchte, unabhängig davon, wie die Entscheidung ausfällt", erklärt der Dreifachpapa. Das Gefühl, dabei zu sein, sei zu gut, um "es sich entgehen zu lassen".

Nachdem Jason nach der Niederlage in der Kabine gesagt haben soll, zurücktreten zu wollen, ruderte er in seinem Podcast "New Heights" schon wieder zurück. "Ich glaube, dass es den Medien zugespielt wurde. Ich versuche nicht, dramatisch zu sein und die Sache weiter in die Länge zu ziehen", erklärte der 36-Jährige. Noch konnte er sich aber nicht entscheiden.

Getty Images Jason Kelce, NFL-Center

Instagram / kykelce Jason Kelce mit seinen Töchtern Wyatt und Elliotte

Getty Images Travis Kelce mit seinem Bruder Jason nach ihrem Spiel, November 2023

