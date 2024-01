Zu früh verkündet: Steht Jason Kelces NFL-Aus nicht fest?

Bleibt Jason Kelce (36) den Fans etwa doch erhalten? Seit 2011 ist der Football-Star ein fester Bestandteil der NFL und spielt als Center bei den Philadelphia Eagles. Doch offenbar ist das nicht mehr lange der Fall – denn Anfang der Woche wurde verkündet, dass der US-Amerikaner seine Karriere beenden will. Das gab der Verband selbst bekannt. Jetzt meldet sich aber Jason zu Wort und klingt gar nicht so entschlossen...

In seinem Podcast "New Heights" erklärt der Sportler am Mittwoch nämlich, dass er immer noch seine Optionen abwäge: "Ich weiß nicht, wie das nächste Jahr aussehen wird!" Außerdem sei sein Karriere-Ende etwas voreilig verkündet worden, versichert er: "Ich glaube, dass es den Medien zugespielt wurde. Ich versuche nicht, dramatisch zu sein und die Sache weiter in die Länge zu ziehen." Ein Statement werde er also bald veröffentlichen.

Angeblich soll Jason seine Teamkollegen bereits über seinen Exit informiert haben. Wie er nun aber einräumt, habe er in der Kabine lediglich eine kurze Ansprache gehalten. "Ich glaube an jeden einzelnen von euch. Genießt die Momente, die ihr in dieser Liga habt", habe er sie motiviert.

Getty Images Jason Kelce, NFL-Center

Getty Images Jason Kelce im Januar 2024

Getty Images Jason Kelce, Footballspieler

