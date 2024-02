"Nicht fair": Mike Cees rechnet nun mit seinen Kritikern ab!

Er schlägt zurück! Mike Cees sorgte in den vergangenen Monaten für diverse Negativ-Schlagzeilen. Nicht nur für seinen Auftritt bei Das große Promi-Büßen musste der DJ Kritik einstecken – auch sein Verhalten gegenüber Ex-Affäre Arielle Rippegather (33) ließ zu wünschen übrig und so flog der Eventmanager sogar aus der TV-Show B:REAL – Echte Promis, echtes Leben. Das alles möchte der Ex von Michelle Monballijn nicht mehr auf sich sitzen lassen: Mike macht den Hatern eine Ansage!

"Es wird Zeit für ein neues Kapitel", lautet einer der ersten Sätze von Mikes Kampfansage, die er auf Instagram veröffentlicht. Laut dem ehemaligen Temptation Island-Teilnehmer sei in den letzten Monaten einiges "nicht fair" abgelaufen. Als Beispiel nennt er das Videoportal YouTube, die Medien, "B:Real", RTL2 und das "Promi-Büßen". "Viel zu viele Infos wurden falsch weiter gegeben oder gar verdreht und sobald ich was gesagt habe, fühlte sich jeder bedroht. Was für eine Doppelmoral. Alle schießen gegen mich und wenn ich was sage, heulen sie rum", beschwert sich Mike. "Nun hustle ich so hart und glaubt mir, am Ende hättet ihr euch gewünscht, euch nicht so mir gegenüber verhalten zu haben", lauten seine abschließenden Worte.

Die Fans hingegen feiern Mikes Ansage eher weniger. "Bin etwas sprachlos über so viel Selbstmitleid", kommentiert ein User. "Also wenn wirklich ausnahmslos immer alle anderen schuld sind, nur nicht man selber, dann sollte man doch echt mal reflektieren, nicht?", gib ein weiterer Follower zu bedenken. Aber auch positive Kommentare finden sich unter dem Beitrag: "Bleib, wie du bist, Mike. Bin gespannt auf deine neuen Projekte."

RTL Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars"

RTL Mike Cees-Monballijn

ProSieben / Nikola Milatovic Mike Cees bei "Das große Promi-Büßen", 2023

