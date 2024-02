Sofia Vergara konfrontiert Bauunternehmer mit Gegenklage

Sie holt zum Gegenschlag aus! Sofia Vergara (51) musste sich nach ihrer Trennung von Joe Manganiello (47) in den vergangenen Monaten auch noch mit einer Klage auseinandersetzen. Die Schauspielerin hat ein Bauunternehmen, das ihr Haus renoviert haben soll, angeblich nicht bezahlt. Die Summe beläuft sich auf knapp 1,6 Millionen Euro. Doch das lässt sie sich nicht gefallen: Sofia konfrontiert das Unternehmen nun mit einer Gegenklage.

Sofias Anwalt behauptet in der Klage, die People vorliegt, dass das Bauunternehmen versucht habe, "eine falsche Geschichte zu veröffentlichen". Außerdem habe die Firma versucht, mit der Klage von ihrem eigenen Vertragsbruch abzulenken. Demzufolge sei Sofia als "öffentliche Person" in Verlegenheit gebracht worden. Das Bauunternehmen habe fahrlässige Bauarbeiten an dem Haus der Modern Family-Bekanntheit durchgeführt, die zu Schäden in Höhe von 4,6 Millionen Euro geführt haben, geht aus der Gegenklage hervor.

Die Gegenseite behauptete, Sofia habe versäumt, für die Renovierung ihres Hauses in Beverly Hills zu bezahlen. Die Arbeit sei erledigt worden, eine Bezahlung sei aber nie erfolgt. Daher auch die Forderung von umgerechnet 1,6 Millionen Euro. Außerdem soll die 51-Jährige darüber hinaus weitere Renovierungsarbeiten veranlasst haben, für die die Firma das Geld vorgestreckt habe.

Sofia Vergara, Schauspielerin

Sofia Vergara, "America's Got Talent"-Jurorin

Sofia Vergara, "Modern Family"-Star

