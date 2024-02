Süß! Simone Biles und ihr Jonathan genießen sportliches Date

Die Zweisamkeit kommt bei ihnen offenbar nicht zu kurz. Vor zwei Jahren hatten Simone Biles (26) und Jonathan Owens (28) freudig ihre Verlobung verkündet. Seit April 2022 sind die Olympia-Turnerin und der Footballspieler glücklich verheiratet. Trotz ihrer steilen Karrieren finden die Eheleute immer wieder Zeit für gemeinsame Ausflüge. So auch jetzt: Simone und Jonathan gönnen sich ein Date voller Action!

Wie aktuelle Schnappschüsse vom Montag zeigen, tauschten die beiden Gymnastik und Football gegen einen gemeinsamen Abend bei einem NBA-Spiel im Toyota Center in Houston, Texas, ein. Während sich die Lakers ein spannendes Match gegen die Rockets lieferten, kuschelte sich Simones ganz eng an ihren Ehemann – breites Grinsen und großes Jubeln inklusive.

Wie verliebt die 26-Jährige nach wie vor in ihren Liebsten ist, hatte sie erst vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story deutlich gemacht – und zwar mit einer süßen Liebeserklärung! "An meinen Mann: Ich möchte dir nur sagen, dass ich dich am meisten liebe und ich werde dich weiterhin lieben. Ich werde immer zu dir stehen", schrieb Simone schwärmend und fügte hinzu: "Ich werde immer für dich da sein. Ich bin so stolz auf alles, was du erreicht hast und was du noch erreichen wirst."

Instagram / simonebiles Simone Biles mit ihrem Mann Jonathan Owens im November 2023

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles im Januar 2024

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles im Januar 2024

