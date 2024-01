Simone Biles macht Mann Jonathan Owens süße Liebeserklärung

Simone Biles (26) zeigt, wie sehr sie ihren Mann liebt! Die Turnerin und der Footballer Jonathan Owens (28) haben sich im Februar 2023 verlobt und nur wenig später geheiratet. Bei den Sportlern läuft es nicht nur karrieretechnisch, sondern auch privat total super: Die beiden sind total glücklich miteinander. Wie gut es bei ihnen läuft, zeigt sie regelmäßig im Netz: Simone macht ihrem Jonathan eine süße Liebeserklärung.

"An meinen Mann: Ich möchte dir nur sagen, dass ich dich am meisten liebe und ich werde dich weiterhin lieben. Ich werde immer zu dir stehen. Ich werde immer für dich da sein. Ich bin so stolz auf alles, was du erreicht hast und was du noch erreichen wirst", schreibt die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story. Außerdem bedankt sie sich, dass er sie liebt. Dazu kommentiert Simone ein rotes, in Flammen aufgehendes Herz. Scheint so, als würde sie förmlich für ihren Liebsten brennen.

Noch Wochen nach der Verlobung schwärmte die Olympionikin von diesem besonderen Tag. Das könnte vermutlich auch mit ihrem Verlobungsring zu tun haben: Wie mehrere US-Medien berichteten, soll es sich bei dem Edelstein um einen Acht-Karat-Diamanten handeln. Experten zufolge habe der Ring einen Wert von etwa 300.000 US-Dollar, also umgerechnet rund 264.000 Euro. Gegenüber Daily Mail meldete sich allerdings der Juwelier zu Wort, der Jonathan den Ring verkauft hatte. Demnach sei ein dreikarätiger Diamant verwendet worden, weshalb der Preis des Schmuckstücks deutlich niedriger sein dürfte.

Instagram / simonebiles Simone Biles mit ihrem Mann Jonathan Owens im Juli 2023

Getty Images Simone Biles, Turnerin

Instagram / simonebiles Simone Biles mit ihrem Mann Jonathan Owens im November 2023

