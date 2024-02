Es steht fest: Diese Promis sind im Dschungelcamp-Finale!

Das Dschungelcamp 2024 ist fast vorbei! Am Sonntag findet das große Finale der beliebten Abenteuershow statt. Fünf Promis bewiesen am Samstagabend noch einmal ihr Durchhaltevermögen – und lieferten besonders in der Prüfung "Creek der Sterne" so richtig ab. Am Ende wurde es dann aber ernst, denn nur drei von ihnen dürfen weiter um die Krone kämpfen. Und diese drei Stars haben es geschafft!

Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) verkünden den Campern am frühen Morgen die Neuigkeiten. Zuerst darf sich Lucy Diakovska (47) freuen – sie bekommt einen Platz im Finale und kann es kaum fassen. Ebenso jubeln kann dann Twenty4tim (23) über genügend Anrufe. Zum Schluss wird es spannend: Wer bekommt den letzten Finalplatz? Dieser geht an Leyla Lahouar (27). Damit sind Mike Heiter (31) und Fabio Knez kurz vor dem Showdown raus.

Die aktuelle Favoritin der Promiflash-Leser ist Lucy. Die Musikerin wird auch im Netz gefeiert, viele Fans sehen sie schon als Dschungelkönigin. "Lucy, du Maschine! Die Frau ist der Hammer!", schrieb ein User auf X nach der bestandenen Prüfung über den No Angels-Star.

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Leyla Lahouar und Twenty4Tim im Dschungelcamp 2024

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

