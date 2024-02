Coupleontour-Vanessa macht ihrer Ina eine Liebeserklärung

Sie ist so verliebt wie am ersten Tag! Ina und Vanessa von Coupleontour hatten sich 2021 das Jawort gegeben – rund ein Jahr später kam dann auch schon ihre gemeinsame Tochter Olivia zur Welt. Dieses schöne Ereignis wurde aber durch Inas Schlaganfall überschattet, mit dessen Konsequenzen sie noch heute zu kämpfen hat. Der Schicksalsschlag änderte jedoch nichts an der Liebe der Influencerinnen. Im Promiflash-Interview macht Nessi ihrer Ina nun eine süße Liebeserklärung.

"Ich liebe an ihr, dass sie immer zuerst an mich denkt und dann immer erst an sich", schwärmt die Beauty auf dem Schwarzkopf-Event "For Every You" im Gespräch mit Promiflash. Eine Kleinigkeit liebe sie besonders an Ina: "Wenn sie irgendwo einkaufen geht, bringt sie mir immer was mit." Über diese Geste freue sich Nessi immer besonders. Natürlich komme Töchterchen Olivia beim Einkaufen auch nicht zu kurz.

Da das Familienleben bei Ina und Nessi so gut funktioniert, denkt das Paar sogar über weiteren Nachwuchs nach. "Ich will nicht noch mal schwanger werden, auf gar keinen Fall. Ina wollte damals nicht schwanger werden, aber mittlerweile kann sie sich das vorstellen und wir gehen jetzt auch bald zum Arzt, um zu gucken, ob das überhaupt funktionieren kann nach dem Schlaganfall", erklärt die Bloggerin.

