Essen, Insekten & Co.: So eklig wird das Dschungel-Finale!

Es wird wieder eklig im Dschungelcamp! Die Reihen am Lagerfeuer lichten sich: Seit 17 Tagen kämpfen die Bewohner in Down Under um die diesjährige Dschungelkrone und ein sattes Preisgeld. Von den ursprünglich zwölf Promis sind mittlerweile nur noch drei Stars übrig: Lucy Diakovska (47), Twenty4tim (23) und Leyla Lahouar (27) haben die Chance, Djamila Rowe (56) vom Thron zu schubsen. Doch welchen ekligen Prüfungen müssen sich Lucy, Tim und Leyla dieses Mal stellen?

Wie RTL mitteilt, muss Dschungelküken Tim als Erster ran: Für drei Vorspeisen muss er fünf Minuten lang in einem Loch mit Pythons und Schlangen ausharren, während er fünf Sterne abschraubt. Lucy wird sich dagegen um die Hauptspeise kümmern: Dafür muss die No Angels-Sängerin allerdings fünf Ekelspeisen verputzen – für jedes gegessene Gericht erhält sie dann einen Stern. Auch Leyla, die bereits zwei Prüfungen abbrach, muss sich heute ein letztes Mal beweisen, um das Dessert für die Gruppe zu erspielen: Fünf Minuten muss sie festgeschnallt auf einer Scheibe liegen bleiben, während sie mit Mehlwürmern, Fleischabfällen, Kakerlaken, Spinnen und Skorpionen überschüttet wird.

Für Mike Heiter (31) und Fabio Knez ist der Traum vom Dschungelthron im Halbfinale geplatzt: In der gestrigen Sendung erhielten sie die wenigsten Anrufe und schieden auf Platz fünf und vier aus. Die Fans waren von ihrem Dschungel-Aus total überrascht: "Mike und Fabio ... Was für ein Schmutzfinale", wetterte ein X-User.

Anzeige

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Mike Heiter und Fabio Knez im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de