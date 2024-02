Heftig: So viel hat Mike Heiter im Dschungel abgenommen!

Er steht Rede und Antwort. Gestern Abend stand im Dschungelcamp das Halbfinale auf der Matte. Dabei bewiesen alle verbliebenen Stars und Sternchen ihr Können in Down Under. Am Ende konnten sich allerdings nur drei Camper behaupten und in das große Finale einziehen – Mike Heiter (31) und Fabio Knez mussten kurz vor der Zielgeraden den australischen Busch verlassen. Gegenüber Promiflash plaudert Mike nun aus, wie viel er abgenommen hat!

Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät der 31-Jährige, dass er im Urwald ordentlich die Pfunde purzeln ließ. "Im Camp habe ich selber sieben Kilo abgenommen", erklärt er stolz. Vor seiner Teilnahme habe Mike aber auch schon drei oder vier Kilo verloren: "Also insgesamt von meinem normalen Gewicht, was ich immer habe, bin ich so zehn bis elf Kilo runter."

Im Gespräch gibt der einstige Love Island-Kandidat preis, was für ihn im Dschungel am schwierigsten gewesen sei. "Das Härteste für mich war tatsächlich die Schlafsituation, also der Schlafentzug", erklärt Mike offen und fügt hinzu: "Danach kam dann die Essenssituation, wenig Essen und dann weniger Nikotin."

RTL Mike Heiter und Fabio Knez im Dschungelcamp

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Thoyah Fabio Knez und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

