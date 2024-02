Kurz nach Dereks Beerdigung: Kate Garraway arbeitet wieder!

Sie stürzt sich wieder in die Arbeit! Anfang des Jahres hatte Kate Garraway (56) einen schweren Verlust verkraften müssen. Nach einem langen Kampf gegen die Langzeitfolgen des Coronavirus war ihr Mann Derek Draper (56) verstorben. Anfang Februar fand die Beerdigung statt. Eigentlich wurde erwartet, dass sich die Moderatorin noch eine längere Auszeit vom Rampenlicht nehmen wird. Doch nun wird Kate schon bald wieder vor der Kamera stehen!

Wie The Sun berichtet, wird der TV-Star am Sonntag wieder auf den Fernsehbildschirmen zu sehen sein. In der Sendung "Good Morning Britain" wird die 56-Jährige ein Live-Interview von zu Hause aus geben. Ab Donnerstag soll sie wieder mit ihrem Co-Moderator Ben Shephard vor der Kamera stehen.

Der Tod von Derek erschütterte nicht nur Kate. Auch ihr langjähriger Freund Elton John (76) trauerte öffentlich um den Briten. "Mein Herz schlägt für Kate, Darcey, William und die ganze Familie nach dem Tod von Derek. David, die Jungs und ich denken an euch und senden euch all unsere Liebe", schrieb der Sänger in seiner Instagram-Story.

Anzeige

Getty Images Kate Garraway mit ihrer Tochter bei der Beerdigung ihres Mannes

Anzeige

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de