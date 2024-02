Meri Browns neuer Freund war wohl schon viermal verheiratet!

Ob er mit ihr endlich den passenden Deckel gefunden hat? Meri (53) und Kody Brown (55) waren 33 Jahre lang verheiratet. Im Januar 2023 hatte die Sister Wives-Bekanntheit allerdings verkündet, dass sie und ihr polygamer Ehemann sich getrennt haben. Seit Oktober ist die Amerikanerin wieder glücklich vergeben – und zwar an Amos. Und zu Meris Neuem wurden nun ein paar persönliche Details öffentlich!

Wie In Touch Weekly erfahren haben soll, sei sein voller Name Amos Andrews. Damit aber noch nicht genug: Meris neuer Partner soll wohl schon vier Ehefrauen in der Vergangenheit gehabt haben. Seine letzte Ehe habe vier Jahre gehalten – 2021 soll er sich dann wieder geschieden haben. Die Trennungsgründe sind allerdings unbekannt.

Ihr neues Glück hatte Meri erst vor wenigen Tagen via Instagram bekannt gegeben – nämlich anlässlich ihres 53. Geburtstages. "Darf ich vorstellen: Amos, der gut aussehende Kerl, mit dem ich seit Oktober zusammen bin", schrieb sie zu einem süßen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten.

Getty Images Janelle, Meri, Kody und Christine Brown im Jahr 2012

Instagram / therealmeribrown Amos und Meri Brown

Instagram / therealmeribrown Meri Brown und ihr Partner Amos

