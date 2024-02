Möchte Mike Heiter Leyla jetzt noch weiter kennenlernen?

Wie geht es bei den beiden weiter? Im Dschungelcamp fing es in den vergangenen Wochen zwischen Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) mächtig an zu knistern. Die beiden Realitystars hielten sich aber etwas zurück, vor allem aufgrund der Anwesenheit von Mikes Ex Kim Virginia Hartung (28) . Nun ist das Love Island-Urgestein kurz vorm Finale rausgeflogen und Promiflash hat nachgefragt: Will Mike Leyla jetzt noch weiter kennenlernen?

"Ja, wir sind so verblieben, dass wir normal Kontakt haben wie zwei Menschen, die sich irgendwie mögen, und dann schauen wir, ob es in der Kennenlernphase weitergeht oder endet", erklärt der 31-Jährige den derzeitigen Stand der Dinge. Im Dschungel wollte er die Beziehung jedenfalls nicht weiter vertiefen und zerstörte kurz vor seinem Auszug Leylas Hoffnung auf einen Kuss. "Da war ich halt ehrlich zu mir selbst und ehrlich zu ihr", gibt Mike im Gespräch weiter zu. Doch warum wollte er das nicht?

Das habe vor allem daran gelegen, dass Mike sich unhygienisch und dreckig gefühlt habe. "Im Camp habe ich es irgendwie nicht gefühlt, einen Kuss zu geben oder irgendwie mehr, weil ich mich selbst einfach unwohl in meiner Haut gefühlt habe", führt der TV-Casanova aus.

RTL Leyla Lahouar und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

