"Schniedel im Popcorn": Heidi Klum spricht über Dating-Fail!

Sie plaudert aus dem Nähkästchen. Heidi Klum (50) ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – vor allem was das Liebesleben mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34) angeht. Zuletzt verriet die Germany's Next Topmodel-Jurorin, dass sie mit dem Tokio Hotel-Gitarristen meist über mehrere Stunden am Stück die Bettfedern quietschen lässt. Nun legt das Model nach: Heidi erinnert sich an ein skurriles Date zurück...

In der aktuellen Podcastfolge von "Call Her Daddy" packt die 50-Jährige über ein bizarres Kino-Date aus – dabei habe sie nämlich plötzlich ungeahnt viel Körperkontakt mit ihrer Verabredung gehabt! "Er steckte seinen Schniedel in die Popcornschachtel", verrät Heidi entsetzt gegenüber dem Moderator Alex Cooper und fügt hinzu: "Und während ich so vor mich hinmampfe, denke ich – ja, da war es."

Auch Leni Klum (19) macht ebenfalls keinen Halt vor intimen Storys ihrer berühmten Mama. Erst vor wenigen Tagen plauderte sie in dem Podcast aus, dass sie als Kind mal Heidis geheime Sex-Schublade im Schlafzimmer gefunden habe. "Ich dachte, es wäre die coolste Sache überhaupt, das mit meinen Freunden zu durchstöbern", erinnerte sich die 19-Jährige zurück.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2023

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni, Januar 2024

