Nach Calebs Tod: Tammy Slaton outet sich als pansexuell!

Tammy Slaton (37) hat eine schwierige Zeit hinter sich. Der Realitystar hatte seinen Partner Caleb Willingham in einer Rehabilitationsklinik kennen und lieben gelernt – die Gefühle füreinander waren so stark, dass die Turteltauben nach kurzer Zeit entschieden zu heiraten. Im Sommer vergangenen Jahres musste das TV-Gesicht dann Calebs plötzlichen Tod verkraften, von dem sie zu diesem Zeitpunkt getrennt war. Seitdem scheint das Interesse für Männer nicht mehr so groß zu sein!

"Ich würde sagen, ich bin pansexuell", verrät die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Protagonistin in einem ihrer letzten TikTok-Videos. "Ich habe nach dem Tod meines Mannes aufgehört, mich mit Männern abzugeben", erzählt sie und deswegen glaube Tammy, sie sei "lesbisch". Im Großen und Ganzen sei der Serienstar allerdings einfach "eine Liebhaberin".

Ihrem verstorbenen Ex nahe fühlen möchte sie sich dennoch. Aus diesem Grund trägt Tammy den Ehering trotz Trennung auch nach Calebs Tod weiter, wie sie im Netz ihren Followern mitteilte. Allerdings trage die US-Amerikanerin das Schmuckstück nicht mehr am Ring-, sondern am Mittelfinger.

Instagram Tammy Slaton und Caleb Willingham, Reality-TV-Stars

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Realitystar

Instagram / calebs_meat_rolls Tammy Slaton und Caleb Willingham im März 2023

