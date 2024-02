Enttäuscht? Marc Terenzi trat in halb leerem Restaurant auf

Hat sich Marc Terenzi (45) mehr erhofft? Mit der Boyband Natural feierte der Sänger um die Jahrtausendwende große Erfolge. Danach versuchte er auch als Solokünstler durchzustarten. Für seine Single "Love to Be Loved by You" bekam er sogar eine Goldene Schallplatte. Doch in den vergangenen Monaten war es in Sachen Musik ziemlich ruhig um den Realitystar geworden. Am Wochenende stand Marc zwar wieder auf der Bühne – das Publikum war jedoch deutlich kleiner als erwartet.

Am Samstag trat der 45-Jährige bei der Eröffnung eines Sushi-Restaurants am Hamburger Hafen auf. Statt der erwarteten 300 waren jedoch nur rund 80 Gäste vor Ort. Marc schien das jedoch überhaupt nicht zu stören. "In meiner Zeit bei Natural haben wir in Asien vor 100 000 Menschen gespielt, aber zwischendurch hatte ich auch immer kleine Auftritte vor 50 Leuten. Für mich ist das egal. Ich bin ein Fan von den kleineren Konzerten, da sieht man die Gesichter der Leute wenigstens", erzählt er Bild.

Mittlerweile macht Marc ohnehin weniger mit seiner Musik, dafür aber umso mehr mit seinem Privatleben auf sich aufmerksam. Im vergangenen Jahr war er wegen seines unprofessionellen Verhaltens aus der Band Team 5ünf geflogen. Zuvor waren Gerüchte um übermäßigen Alkoholkonsum und heftige Auseinandersetzungen mit seiner Partnerin Verena Kerth (42) in Umlauf geraten.Die Moderatorin und der Musiker wollen aber nach wie vor heiraten. Es sei nur schwierig, einen Termin zu finden: "Ich habe überall auf der Welt Familie. Es ist schwierig, eine Zeit zu finden, wo alle zusammenkommen können für eine große Hochzeit."

ActionPress Marc Terenzi im Januar 2024 in Köln

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Marc Terenzi im September 2021 in Berlin

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi, ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer

