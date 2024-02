Fake? Lola Weippert haut Radladerschaufel in ihren Schuppen

Ups! Wie konnte das denn passieren? Ihre Fans wissen: Lola Weippert (27) liebt die Natur. Die Temptation Island-Moderatorin ist auf dem Land aufgewachsen und bezeichnet sich als absolutes Dorfkind. Deshalb erfüllte sich die ehemalige Let's Dance-Kandidatin vor drei Jahren ihren Lebenstraum: Sie kaufte sich im Berliner Umland einen eigenen Bauernhof! Auf diesem hatte Lola vor wenigen Tagen jedoch einen Radladerunfall!

Hat sie den Zusammenstoß nur inszeniert? Auf Instagram postete die 27-Jährige ein Video, in dem sie die Schaufel des Radladers mit voller Wucht in einen Schuppen haut. Dieses betitelte sie mit: "Wenn du Gas und Bremse verwechselst." In dem Clip sieht man, wie ihr Vater das Unglück beobachtet und geschockt auf die Knie zusammen sackt. "Nein!! Lola, ich hab doch gerade gesagt, das ist gefährlich", ruft er ihr zu. Die Fans scheinen von der Aufnahme nicht ganz überzeugt zu sein. "Wow, wie gestellt das Ganze war", kommentiert ein Nutzer. Ein weiterer User stellt die Echtheit des Videos ebenfalls infrage: "Und rein zufällig hat das gerade jemand gefilmt."

Mit negativen Nachrichten auf Social Media kennt sich die Moderatorin nur zu gut aus. In einem Beitrag von Stern TV sprach die TV-Bekanntheit offen über ihre täglichen Online-Angriffe. "Ich bekomme so viele Morddrohungen. So etwas muss Konsequenzen haben, deshalb müssen wir laut sein und darüber sprechen", betonte Lola im Interview.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im August 2022

RTL / Frank J. Fastner Der "Temptation Island"-Cast 2023 mit Moderatorin Lola Weippert

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Juli 2023

