Nach Bob Sagets Tod: Witwe Kelly Rizzo ist wieder vergeben

Kelly Rizzo (44) ist wieder verliebt! Im Januar 2022 war Bob Saget (✝65) leblos in einem Hotelzimmer aufgefunden worden, nachdem er eine schwere Kopfverletzung erlitten hatte. Seine Witwe Kelly litt sehr unter dem plötzlichen Tod des beliebten Schauspielers. Zwei Jahre später hat sie nun wieder jeden Grund zur Freude: Im Rahmen der Grammy Awards zeigt sie sich mit einem neuen Mann an ihrer Seite: Kelly und Breckin Meyer (49) sind ein Paar!

Wie unter anderem People berichtet, besuchte das Paar am Sonntagabend Hand in Hand die Grammy-Verleihungsparty und absolvierte dabei seinen ersten gemeinsamen Auftritt. "Es hat eine Weile gedauert, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, an dem ich dachte: 'Okay, ich glaube, er [Bob] wäre glücklich damit'", sagte die 44-Jährige im Interview mit E! News. Bobs drei Töchter hätten Kelly bei einer neuen Romanze unterstützt. "Es ist wundervoll, es bedeutet mir so viel, ihren Segen zu haben", schwärmte Kelly.

Wenige Monate zuvor hatte die Blondine im Interview mit Extra ausgeplaudert, dass sie eine Einladung zu einem Date wahrscheinlich annehmen würde: "Ich bin offen dafür, ja." Dennoch quäle die Moderatorin manchmal das schlechte Gewissen: "Man fühlt sich schuldig, wenn man glückliche Momente hat oder wenn man nicht die ganze Zeit traurig ist. Man fühlt sich deswegen zwar schuldig, aber mittlerweile habe ich gelernt, dass das ganz normal ist..."

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo

Getty Images Kelly Rizzo, Moderatorin

Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo im Juni 2021 in New York

