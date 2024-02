Nach Dereks Tod: Kate Garraway gibt emotionales TV-Comeback

Der Schmerz sitzt nach wie vor tief. Hinter Kate Garraway (56) liegen turbulente Wochen: Anfang des Jahres ist ihr geliebter Mann Derek Draper (56) an den Langzeitfolgen des Coronavirus gestorben. Vor wenigen Tagen fand bereits seine Beerdigung statt. Trotz des schweren Verlusts hatte die Moderatorin angekündigt, zeitnah wieder ihrer Arbeit im Fernsehen nachzugehen. Nun ist Kate zurück und teilt rührende Worte!

Heute steht die 56-Jährige seit dem Tod ihres Mannes erstmals wieder vor der Kamera – und zwar mit einem emotionalen Live-Interview von zu Hause für "Good Morning Britain". "Ich weiß nicht, wie es sein wird. Trauer lässt sich nicht an einem Tag oder in einem Jahr bewältigen", hielt sie ihre Tränen zurück. Immer wieder werde sie gefragt, warum sie nach so kurzer Zeit wieder arbeiten gehe. "Das Leben muss wieder beginnen. Wir müssen uns aufraffen und weitermachen. Das ist es, was Derek von mir erwarten würde", macht Kate deutlich.

Erst am Freitag fand Dereks Beerdigung in London statt. Unter anderem schlossen sich prominente Persönlichkeiten wie Elton John (76) und sein Mann David Furnish (61) sowie der ehemalige britische Premierminister Tony Blair dem Trauerzug in Primrose Hill an, den Kate mit ihren Kindern anführte.

Instagram / kategarraway Derek Draper mit seinen Kindern Billy und Darcey, 2019

Getty Images Kate Garraway auf der Beerdigung ihres verstorbenen Mannes Derek Draper, Februar 2024

Getty Images Elton John bei der Beerdigung von Derek Draper

