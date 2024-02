Nach Knieoperation: Elton John muss am Gehstock laufen!

Wie schlecht geht es ihm wirklich? Vor wenigen Wochen machte Elton John (76) mit besorgniserregenden Neuigkeiten auf sich aufmerksam: Der Sänger musste sich einer Knieoperation unterziehen. Diese soll der gebürtige Brite gut überstanden haben. Doch nun sorgen neue Aufnahmen von dem "Can You Feel the Love Tonight"-Interpreten erneut für große Sorgen bei seinen Fans. Elton muss an einem Gehstock laufen!

Auf den aktuellen Fotos, die dem Ok! Magazine vorliegen, besucht der Musiker gemeinsam mit seinem Ehemann David Furnish (61) die Beerdigung ihres Freundes, dem Politiker Derek Draper (56), in London. Ganz in Schwarz gekleidet und schwer auf einen Gehstock gestützt, begibt sich Elton in die Kirche. An seinem rechten Fuß trägt er zudem einen orthopädischen Schuh.

Aufgrund seiner Operation konnte Elton bereits vor wenigen Wochen seine Auszeichnung bei den Emmy Awards nicht persönlich entgegennehmen. Stellvertretend kam sein Mann David auf die Bühne, um sich für den besonderen Preis zu bedanken.

