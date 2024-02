Nicht Meghan: Deswegen streiten sich Prinz Harry und William

Ist das der Grund für ihr Zerwürfnis? Prinz Harry (39) und Prinz William (41) sind aktuell nicht gut aufeinander zu sprechen und es herrscht Funkstille zwischen den beiden Brüdern. Nachdem der Rotschopf mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) in die USA gezogen ist und seiner Familie den Rücken gekehrt hat, haben sich die beiden Brüder lediglich zu besonderen Anlässen gesehen. Viele geben dafür der ehemaligen Schauspielerin die Schuld. Doch Harry und Williams Streit soll schon viel früher begonnen haben!

"Sie setzen sich beide sehr leidenschaftlich für Projekte in Afrika ein, die sich damit beschäftigen, aussterbende Arten zu retten", plaudert nun ein Insider gegenüber Deadline aus. Da die beiden Brüder unterschiedliche Vorstellungen in dieser Hinsicht haben, habe das bereits zu vielen Spannungen geführt. Während der Thronfolger sich auf gemeinschaftsgeführte Projekte konzentrieren möchte, sei Harry eher interventionistisch. Er wolle einen praktischen Ansatz verfolgen, um sicherzustellen, dass die Lebensräume wild lebender Tiere und Pflanzen sicher geschützt sind, um somit schnell Veränderungen herbeizuführen.

In den vergangenen Wochen musste sich nicht nur König Charles III. (75) einer Operation unterziehen, sondern auch Prinzessin Kate (42). Ob das etwas in Harry bewirkt hat? "Obwohl viel passiert ist, haben Zeiten wie diese sie daran erinnert, dass das Leben kurz und die Familie wichtig ist", erklärte eine Quelle gegenüber Mirror. Harry und Meghan sollen den beiden eine gute Genesung gewünscht haben. War das der erste Schritt in Richtung Versöhnung?

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2020

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William im Februar 2017

