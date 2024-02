Taylor Swift lüftet ein langes Geheimnis bei den Grammys!

Das Geheimnis ist gelüftet! Am gestrigen Abend fand die 66. Grammy-Verleihung statt. Der Preis ist eine der renommiertesten Auszeichnungen für Sänger, Songwriter und Produzenten. Auch in diesem Jahr wurden verschiedene Künstler wie SZA (33) oder Metallica gekürt. Taylor Swift (34) gewann den Preis in der Kategorie "Best Pop Vocal Album". Auf der Bühne offenbarte die Sängerin etwas, das sie zwei Jahre lang geheimhielt.

Als sie ihren 13. Grammy entgegennahm, verkündete sie: "Ich möchte mich bei meinen Fans bedanken, indem ich euch ein Geheimnis verrate […]. Nämlich, dass mein brandneues Album am 19. April erscheint, es heißt 'The Tortured Poets Department'." Fans hatten zuerst vermutet, dass die Sängerin die Neuaufnahme ihres Albums "Reputation" ankündigen wolle, weil sie ihr Profilfoto im Netz gegen ein Schwarz-weiß-Bild des "Midnights"-Covers ausgetauscht hatte. Es stellte sich dann heraus, dass das neue Album-Cover auch in Schwarz-Weiß gehalten ist – und kurz nach dieser Ankündigung postete sie auf Instagram ein Foto des neuen Covers.

Doch nicht nur Taylor überzeugte mit ihrer Musik. Miley Cyrus (31) wurde nach knapp 20 Jahren im Showbusiness endlich mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet: Die 31-Jährige gewann Grammys in gleich zwei Kategorien. Danach performte sie freudestrahlend ihren Hit "Flowers" auf der Bühne der Grammys.

