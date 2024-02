Trotz Korb: Sieht Leyla Lahouar noch eine Zukunft mit Mike?

Was wird aus der Dschungelromanze? In den vergangenen Wochen war im Dschungelcamp geflirtet worden, was das Zeug hält: Zwischen Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) flogen die Funken und die beiden Reality-TV-Stars näherten sich immer weiter an. Doch kurz vor dem Auszug des TV-Hotties kühlten die Gefühle seinerseits plötzlich ab – nach dem Finale kann die Influencerin nun endlich selbst Stellung beziehen: Sieht Leyla noch eine Zukunft für sich und Mike?

Auf der "RTL-Pressekonferenz" in Anwesenheit von Promiflash gibt die Influencerin ein ehrliches Update über den Stand der Dinge: "Ich denke eher nicht, dass das auf die Dating-Schiene gehen wird, sondern dass wir einfach cool miteinander sind, so wie Freunde." Leyla habe bisher nur kurz mit Mike sprechen können. "Ich merke auch schon so eine angespannte Stimmung irgendwie zwischen uns. Das macht das Ganze nicht so angenehm", gesteht sie. Dennoch betont Leyla: "Ich habe kein Problem mit ihm, ich wünsche ihm das Beste."

Mike selbst stand im Promiflash-Interview bereits Rede und Antwort und äußerte sich eher verhalten zu einer möglichen Fortführung der Dschungel-Liebelei: "Ja, wir sind so verblieben, dass wir normal Kontakt haben wie zwei Menschen, die sich irgendwie mögen, und dann schauen wir, ob es in der Kennenlernphase weitergeht oder endet."

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus, RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

