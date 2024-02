Wegen Charles' Krebsdiagnose: Prinz Harry reist nach London

Er will seinem Vater in dieser Zeit beistehen! Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass König Charles III. (75) nach seiner Operation an der Prostata auch mit einer Krebsdiagnose zu kämpfen hat. Um was für eine Form es sich dabei handelt, ist bislang allerdings nicht bekannt. Doch offenbar möchte sein jüngster Sohn keine Zeit verstreichen lassen: Prinz Harry (39) lässt in den USA alles stehen und liegen, um zu seinem Vater zu reisen!

Das berichtet nun ein Insider gegenüber Hello!. "Der Herzog hat mit seinem Vater über seine Diagnose gesprochen. Er wird in den kommenden Tagen nach Großbritannien reisen, um Seine Majestät zu besuchen", erklärt die Quelle dem britischen Onlinemagazin. Angeblich soll der 75-Jährige seinem Sohnemann persönlich zu seinem Gesundheitszustand informiert haben, bevor er es mit der Welt teilte.

Doch werden Herzogin Meghan (42) und die beiden Kids Archie (4) und Lilibet (2) Harry nach London begleiten? Wie der Informant dem Blatt verrät, tritt der 39-Jährige die Reise wohl allein an. Meghan wird angeblich mit den Kindern in Kalifornien bleiben und Unterstützung von Mutter Doria Ragland bekommen.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei der Krönung von König Charles

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de