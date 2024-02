Alle Infos: König Charles III. (75) ist an Krebs erkrankt

Die Welt ist in großer Sorge um König Charles (75) III.! Das royale Oberhaupt war vor wenigen Wochen an der Prostata operiert worden. Dabei hatten die Ärzte schließlich auch eine Form von Krebs bei dem Monarchen festgestellt, wie der Buckingham-Palace via Instagram bekannt gab: "Während der kürzlichen Krankenhausbehandlung des Königs wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung wurde ein anderes Problem festgestellt, das Anlass zur Sorge gibt. Anschließende diagnostische Tests haben eine Form von Krebs festgestellt."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de