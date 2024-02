Charles' Diagnose: Prinz Harry soll heute in England landen!

Er lässt wohl alles stehen und liegen. Bereits seit mehreren Jahren hängt der Haussegen bei der britischen Königsfamilie schief – besonders das Verhältnis zwischen König Charles III. (75) und seinem jüngsten Sohn Prinz Harry (39) ist seit dessen Auswanderung nach Amerika ziemlich angespannt. Gestern gab der königliche Palast überraschend bekannt, dass bei dem Monarchen Krebs diagnostiziert wurde. Nun reist Harry umgehend ins Vereinigte Königreich!

Wie unter anderem The Sun berichtet, soll das Büro des 39-Jährigen bestätigt haben, dass er noch heute nach London fliegt, um seinen Vater bei diesem schweren Schicksalsschlag beizustehen. Laut dem Newsportal soll er auch schon am Flughafen von Los Angeles gesichtet worden sein. Deutsche Medienberichte meinen sogar zu wissen, dass sich Harry in diesem Moment schon im Flieger nach England befinde.

In der gestrigen Mitteilung des Buckingham-Palace auf Instagram hieß es: "Während der kürzlichen Krankenhausbehandlung des Königs wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung wurde ein anderes Problem festgestellt, das Anlass zu Sorge gibt." Welches Ausmaß die Diagnose annimmt und um welche Art von Krebs es sich handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Prinz Harry, 2023

König Charles und Prinz Harry im April 2015

König Charles im September 2023

