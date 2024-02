Das war Heidi Klum vor ihrem Mann Tom Kaulitz "peinlich"

Dieser Moment war ihr total peinlich! Seit Sommer 2019 sind Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) miteinander verheiratet. Auch wenn zwischen dem Paar ein Altersunterschied von 16 Jahren besteht, scheinen das Model und der Musiker noch immer so verliebt wie am ersten Tag zu sein. Die beiden haben schon einiges zusammen erlebt, dennoch gibt es zwischendurch Momente, die peinlich sein können: In dieser Situation hat sich Heidi vor Tom geschämt.

Als die 50-Jährige gemeinsam mit Snoop Dogg (52) ihren Song "Chai Tea With Heidi" produziert hatte, war Tom mit im Studio. "Klar, das ist einem schon ein bisschen peinlich, dann auch gerade vor meinem eigenen Mann", erinnert sich die Blondine im Interview mit "Antenne Bayern". Heidi habe alles gegeben, um sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Die Aufnahme von "Sunglasses At Night" sei anders verlaufen: "Aber jetzt, das war jetzt die zweite Runde, insofern hat er sich ja schon daran gewöhnt."

Doch wie performt Heidis neuer Song bei den Fans? Unter dem offiziellen Musikvideo auf YouTube kommentieren zahlreiche Fans wild drauflos. "Ich habe nichts dazu zu sagen, außer: ikonisch", schrieb ein begeisterter Hörer. "Besser als gedacht. Sehr gut. Das tiefere Singen klingt gut", zeigte sich ein anderer positiv überrascht.

Heidi Klum bei der Emmy-Party von Walt Disney 2024

Tom Kaulitz und Heidi Klum

Heidi Klum, Model

