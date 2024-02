Diese Staatsoberhäupter bangen um König Charles' Gesundheit

Alle sind besorgt! König Charles (75) wurde im Mai 2023 offiziell gekrönt und erfreute sich stets bester Gesundheit. Doch nun folgte auf seine Prostataoperation eine beunruhigende Nachricht. Am Montag gab der Buckingham Palace bekannt, dass der Monarch an Krebs erkrankt ist. Die Briten sind schockiert, weltweit senden die Menschen dem König Genesungswünsche. Viele Staatsoberhäupter wendeten sich direkt an seine Majestät.

Joe Biden (81) äußerte sich während einer Reise in Las Vegas: "Ich mache mir Sorgen um ihn. Ich habe gerade von seiner Diagnose gehört." Später twitterte der US-Präsident: "[…] Jill und ich schließen uns den Menschen im Vereinigten Königreich an und beten für eine schnelle und vollständige Genesung seiner Majestät." Die Premierminister der Commonwealth-Staaten Australien und Kanada wandten sich ebenfalls an Charles. "Wie die Kanadier im ganzen Land und die Menschen auf der ganzen Welt denke ich an seine Majestät […]. Wir übermitteln ihm unsere besten Wünsche und hoffen auf eine schnelle und vollständige Genesung", twitterte Justin Trudeau (52). Anthony Albanese wünschte ihm ebenfalls eine rasche Genesung: "Wir alle denken an ihn und seine Familie in dieser sehr schweren Zeit." Der irische Premierminister Michael D Higgins sandte im Namen des irischen Volkes seine besten Wünsche für seine medizinische Behandlung und seine vollständige Genesung.

Präsident Emmanuel Macron (46) twitterte: "Wir wünschen seiner Majestät König Charles III. eine rasche Genesung. Unsere Gedanken sind beim britischen Volk. Amitiés [Freundschaft]!" Charles und Emmanuel sollen eine 'herzliche Beziehung' pflegen. Erst vergangenes Jahr veranstaltete der Franzose ein festliches Bankett für das Königspaar.

König Charles III. und der kanadische Premierminister Justin Trudeau im September 2022

König Charles III. und Emmanuel Macron beim Staatsbankett in Versailles, September 2023

Königin Camilla, König Charles, Emmanuel Macron und Brigitte Macron im September 2023 in Versailles

