"Freue mich": Biyon Kattilathu wird Cybermobbing-Botschafter

Er möchte helfen! Biyon Kattilathu (39) rückte durch den Rosenkrieg von Oliver (45) und Amira Pocher (31) verstärkt ins Rampenlicht: Nach den Liebesgerüchten um ihn und die gelernte Make-up-Artistin wurde er zur Zielscheibe des berühmten Comedians. Der Moderator zettelte eine regelrechte Hetzjagd gegen seine Ex und den Motivationscoach an. Diese Erfahrungen möchte der Autor nun anscheinend in etwas Positives umwandeln: Biyon wird Cybermobbing-Botschafter!

"Ich freue mich sehr, den Verein zu unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, was Mobbing bedeutet, wie schlimm das für einen sein kann und was es nach sich zieht", äußert sich der 39-Jährige in einer Pressemitteilung des Cybermobbing-Hilfe e.V. Auch der erste Vorstand des gemeinnützigen Vereins, Lukas Pohland, freut sich über die Zusammenarbeit: "Biyon motiviert täglich Menschen. Seine Erfahrungen sind eine große Unterstützung für unsere Präventionsarbeit."

Was wohl Olli zu Biyons neuem Posten sagen wird? Erst kürzlich machte er sich über dessen Let's Dance-Teilnahme lustig. "Der Fremdgeher ist jetzt auch bei 'Let's Dance'", frotzelte er in seiner Instagram-Story. Obendrein forderte er Geld von dem ehemaligen DSDS-Kandidaten: "Bitte 20 Prozent an mich und Amira."

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2023

Anzeige

Instagram / biyon Biyon Kattilathu, Autor

Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de