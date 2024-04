"Let's Dance"-Fans einig: Diese Paare sollen heute fliegen!

Heute ist es wieder so weit: Die Promis der diesjährigen Staffel Let's Dance stellen wieder einmal ihre Tanzkünste unter Beweis. Nachdem in der vergangenen Woche keiner der Stars die Show verlassen musste, wird das Tanzabenteuer in der heutigen Folge gleich für zwei von ihnen enden. Promiflash hat bei euch nachgehakt: Welche Paare müssen heute wohl bangen? Von insgesamt 1.793 Umfrageteilnehmern [Stand: 19. April, 19:15 Uhr] sehen nur 26 Personen, was 1,5 Prozent entspricht, Biyon Kattilathu (39) und Marta Arndt (34) als Favoriten – sie schneiden somit am schlechtesten von den neun Paaren ab.

Doch nicht nur für den Motivationscoach könnte es heute eng werden: Mit 42 Stimmen (2,3 Prozent) räumen die Leser Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) ebenfalls keine guten Chancen ein. Hingegen muss sich eines der Paare wohl nicht sorgen: Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33). Nachdem der Musiker und seine Tanzpartnerin in der vorletzten Woche die ersten 30 Punkte der Staffel eingeheimst hatten, sehen die Zuschauer die beiden ganz vorne. 591 der Leser, das entspricht 33 Prozent der Stimmen, wollen sie noch in den kommenden Folgen über das Tanzparkett schweben sehen.

In der vergangenen Woche stand für die Stars der Show der Partnertausch an. Für Mark Keller (58) war das scheinbar von Vorteil: Er erreichte bei seiner Darbietung des feurigen Paso doble mit 25 Punkten seine bisher beste Leistung. In Verbindung mit den meisten Anrufen des Abends konnte er sich sogar den Bonuspunkt sichern. Die Zuschauer waren jedoch der Meinung, dass das eher an seiner Tanzpartnerin lag. "Mark hat gewonnen, weil er heute mit Ekat getanzt hat, nicht weil es Mark Keller ist", kritisierte ein Zuschauer auf X.

RTL / Stefan Gregorowius Biyon Kattilathu und Marta Arndt bei "Let's Dance"

Getty Images Ann-Kathrin Bendixen mit Valentin Lusin bei "Let's Dance"

