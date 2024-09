Biyon Kattilathu macht sich nichts aus Ollis böser Zunge

Oliver Pocher (46) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – vor allem gegen Biyon Kattilathu (40) stichelte er aufgrund einer vermeitlichen Affäre mit seiner Ex-Frau Amira Aly (31) in der Vergangenheit immer wieder. Im Interview mit Gala lässt der Motivationscoach die öffentlichen Attacken Revue passieren. "Wenn Leute gegen mich schießen, ist das relativ gesehen wirklich harmlos", verrät Biyon.

Dass er so locker mit den Sticheleien umgeht, sei ein langer Prozess für den 40-Jährigen gewesen. "In Deutschland war ich immer der Inder, in Indien immer der Deutsche – ich wusste nie genau, wohin ich eigentlich gehöre. Der Wunsch, anderen zu gefallen, kam also aus dem Wunsch, Teil der Gesellschaft zu sein", erinnert sich Biyon in dem Gespräch zurück und fügt hinzu: "Aber irgendwann merkt man, dass das anstrengend ist. Du kannst nicht allen Menschen gefallen."

Im vergangenen Jahr schuf Olli als Parodie die Kunstfigur Dalai Karma, mit der er sich immer wieder über ihn lustig machte. Biyon ist bekannt dafür, dass er das Leben positiv und humorvoll sieht. Geboren im Ruhrgebiet, hat sich der Sohn indischer Einwanderer als Motivationscoach und Speaker einen Namen gemacht. Mit seinen inspirierenden Veranstaltungen und Büchern erreicht er ein breites Publikum. In seinen Social-Media-Kanälen teilt er regelmäßig Einblicke in sein Privatleben und seine Gedanken. Der Vater eines Sohnes engagiert sich zudem ehrenamtlich gegen Cybermobbing.

Anzeige Anzeige

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher als Dalai Karma, November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige