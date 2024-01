Neue Forderung: Oliver Pocher will jetzt Geld von Biyon!

Er provoziert erneut! Das Drama um die angebliche Affäre zwischen der Ex von Oliver Pocher (45) und dem Motivationstrainer Biyon Kattilathu (39) sorgte in den vergangenen Wochen für zahlreiche Schlagzeilen – und offenbar ist noch kein Ende in Sicht. Der vermeintliche Lover von Amira Pocher (31) gab kürzlich bekannt, dass er demnächst bei Let's Dance zu sehen sein wird. Das gefällt dem Komiker wohl gar nicht: Olli fordert nun Geld von Biyon!

Auf Instagram machte der Motivationscoach seine Teilnahme bei der beliebten TV-Show öffentlich. Kurzerhand reagierte der Vater von Amiras zwei Kindern auf die Neuigkeit. "Der Fremdgeher ist jetzt auch bei 'Let's Dance'", stichelte er in seiner Story und fordert: "Bitte 20 Prozent an mich und Amira." Die Adresse würde der 39-Jährige wohl kennen.

Doch Biyon ist nicht der Einzige, auf den es Olli abgesehen hat. Auch die neue Liebschaft von seiner Noch-Ehefrau bekommt sein Fett weg. In seiner Instagram-Story teilte er einen Screenshot eines Artikels, der von Amira und Christian Düren (33) handelte – und hetzte: "Der Wortlaut der Bild sollte eigentlich: 'Sie haben Sex!', 'Sie teilen sich das Bett!' sein... Oder: 'Der Restef*cker ist wieder da!"

ActionPress Amira Pocher und Oliver Pocher

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im November 2023

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

