Biyon Kattilathu ist nach "Let's Dance"-Aus "sehr dankbar"!

Für Biyon Kattilathu (39) und seine Tanzpartnerin Marta Arndt (34) hat es sich in der siebten Liveshow von Let's Dance ausgetanzt. Mit ihrem langsamen Walzer konnten der Motivationscoach und die Profitänzerin die Jury und das Publikum nicht überzeugen, sodass sie das Tanzparkett räumen mussten. Das Ausscheiden aus der Sendung sieht Biyon mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Natürlich ist man sehr traurig und enttäuscht. Aber ich bin auch sehr, sehr froh und dankbar für diese Reise, die toll war und ist", erklärt er im Interview mit RTL.

Biyon nehme aus der Show eine "tolle Lebenserfahrung" mit und habe mit Marta einen "wunderbaren Menschen" kennengelernt. Umso schwerer fällt es ihm, seine neu gewonnene "Let's Dance"-Familie nun zu verlassen. "Wir hatten eine tolle Zeit untereinander, wir haben uns so liebgewonnen", schwärmte er im Interview. Abgesehen von der Profitänzerin an seiner Seite habe er eine andere Person besonders liebgewonnen: Alexandru Ionel (29). Den Tanzpartner von Sophia Thiel (29) und den Motivationscoach verbindet nämlich eine ganz besondere Geschichte.

Bevor das Tanzabenteuer gestartet hatte, sei Biyon ziemlich aufgeregt gewesen und war sich nicht sicher gewesen, was für ein Bild die anderen Teilnehmer von ihm haben würden. Doch als er der ersten Person des Casts – in seinem Fall Alexandru – über den Weg lief, waren diese Sorgen schnell vergessen: "Vor der Kennenlernshow stand ich vorm Hotel und dann kam Alex auf mich zu und hat mich so warmherzig aufgenommen, wir haben draußen fast eine Stunde geredet. Dann war das Eis gebrochen." Er sei dem Profitänzer "für immer dankbar" dafür, dass er ihm diesen reibungslosen Start in die Tanzshow ermöglicht habe. Mit dem Profitänzer hat er so nicht nur seine "Let's Dance"-Reise begonnen, sondern sie auch mit ihm gemeinsam beendet: Denn auch Alexandru und Sophia mussten die Show in Folge sieben verlassen.

Getty Images Marta Arndt und Biyon Kattilathu

RTL / Willi Weber Alexandru Ionel und Sophia Thiel bei "Let's Dance"

