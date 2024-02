Hayley Erbert merkt täglich Fortschritte nach OP-Marathon!

So geht es ihr heute. Hayley Erbert hat ein paar schwere Monate hinter sich. Im Dezember hatte sich die Tänzerin aufgrund eines Schädelhämatoms mehreren dringenden Notoperationen unterziehen müssen. Die Eingriffe seien wie geplant verlaufen und sie sei mittlerweile auf dem Weg der Genesung, berichtete ihr Ehemann Derek Hough (38). Nun erzählt Hayley selbst von ihrem aktuellen Gesundheitszustand: Es sind täglich Fortschritte zu merken!

In einem Video auf Instagram spricht die Social-Media-Bekanntheit offen und ehrlich. Manchmal sind die vergangenen Monate schwerer zu verkraften, gibt sie zu. "Auch heute noch habe ich wirklich gute und schlechte Tage – emotional und körperlich – aber es geht mir jeden Tag so viel besser", erklärt Hayley. Sie merke täglich Fortschritte und dafür sei sie ausgesprochen dankbar.

Wie stark seine Gattin in der Zeit aus "höchsten Höhen und tiefsten Tiefen" war und noch immer ist, fällt auch Derek auf. "Ich muss sagen, dass diese Frau während dieser ganzen Erlebnisse unglaublich war", schwärmt er über seine Geliebte. Die Ausdauer und Akzeptanz, die sie an den Tag legte, seien bemerkenswert gewesen. "Sie ist wirklich ein Wunder", betont der "Dancing With The Stars"-Tänzer.

Instagram / hayley.erbert Internet-Persönlichkeit Hayley Ebert und Derek Hough

Instagram / hayley.erbert Hayley Erbert 2022

Instagram / hayley.erbert Hayley Erbert und Derek Hough im Februar 2024

